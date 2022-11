Árvore de 18m de altura é destaque em Natal de Luz de Ouro Preto

Iluminação de Natal da Praça Tiradentes em Ouro Preto (foto: Arquivo pessoal ) Na noite desse sábado (12/11), a Praça Tiradentes, em Ouro Preto, na Região Central de Minas, foi iluminada por milhares de luzes de LED que cobrem as estruturas natalinas montadas no local para o festival Natal de Luz.







Teve ainda a Casa do Papai Noel e a Vila do Artesanato, inauguradas na Casa de Gonzaga. E a presença dos personagens da Disney Mickey e Minnie, que fizeram a alegria das crianças.



Trata-se de parte do Natal de Luz de Ouro Preto, evento inédito no calendário do município, que traz uma programação com shows, oficinas e apresentações culturais e segue até 8 de janeiro. A expectativa dos organizadores é de que a cidade receba 100 mil turistas nesse período.



Iluminação



Cerca de 300 pessoas conferiram o início da festa. Entre elas, o prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo.



“Essas são luzes que iluminam os corações e irradiam por toda a parte a força de Ouro Preto como polo cultural. Ouro Preto é um símbolo muito grande, por isso as pessoas sempre quiseram um Natal de luz, um Natal diferente”, afirmou.



O prefeito ainda enfatizou a dificuldade de aprovar o projeto de Incentivo à Cultura e que a tentativa já havia acontecido no ano passado, sem sucesso. “Depois de muito empenho e muito esforço, porque o atual governo (federal) é contra a Lei de Incentivo à Cultura é contra a cultura do Brasil. Felizmente, o Natal deste ano está trazendo um presente enorme para o país inteiro, uma nova era que começa no dia 1º de janeiro de 2023”, finalizou.



Festa



A ouropretana e aposentada Maria José de Oliveira estava ao lado da família para conferir as luzes de Ouro Preto. “A cidade não tem essa tradição de enfeite de rua. Algumas casas ficavam iluminadas, mas a praça estava sempre escura. É uma cidade muito reservada, cada família fica no seu cantinho. Agora está uma coisa mais popular, mais aberta para o povo. Acho muito positivo, principalmente depois da pandemia”, comentou.



Maria José de Oliveira e a família aprovaram a novidade em Ouro Preto (foto: Aline Perucci/EM/D.A Press)

Ela ressaltou ainda que a cidade vizinha Mariana carrega essa tradição de iluminação em praças em fim de ano e que “isso foi uma forma de cobrar da prefeitura (de Ouro Preto) para ter uma iluminação também na praça de Ouro Preto, porque a praça é o foco da cidade, é o patrimônio maior”.



A professora Simone Aparecida de Paula levou o filho pequeno para vivenciar a magia do Natal. Na percepção dela, a festividade agradou aos habitantes da cidade e aos turistas.



A professora Simone Aparecida de Paula fez questão de levar o filho (foto: Aline Perucci/EM/D.A Press)

Programação



O embaixador do Natal Luz de Ouro Preto também foi apresentado para a comunidade. Trata-se do ator Eriberto Leão, responsável por divulgar o evento por todos os cantos do Brasil. A programação das festividades é gratuita.



O evento tem patrocínio da Cedro Mineração, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Governo Federal via Ministério do Turismo e Secretaria Especial de Cultura. O evento tem realização do Grupo Oliveira Costa e Prefeitura de Ouro Preto, com produção da Holofote.