Preso a ferragens entre carro e ônibus, motorista é salvo por bombeiros

Chevrolet Onix destruído após batida com ônibus. Motorista ficou preso às ferragens (foto: SALA DE IMPRENSA CBMMG)

Um homem de 39 anos foi tirado com vida de dentro das ferragens depois de o carro dele ter ficado praticamente debaixo de um ônibus. O condutor foi vítima da batida ocorrida na madrugada deste domingo (13/11), na BR-040.De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o acidente se deu próximo ao KM 629, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas.O motorista ferido estava conduzindo um Chevrolet Onix no sentido Belo Horizonte e bateu de frente com o ônibus da empresa Turim, que seguia no sentido Juiz de Fora."O local foi isolado e sinalizado pelos bombeiros, que constataram que o mostorista do carro, preso às ferragens, estava "consciente e orientado, apresentando suspeita de fratura em perna e braço direito e relatando fortes dores no abdômen e tórax"."Utilizando técnicas salvamento veicular a vítima foi retirada e posteriormente entregue ao cuidados da equipe do SAMU que conduziu a mesma para o Hospital Maternidade São José", informa o boletim de ocorrência.O condutor do ônibus e os passageiros sairam ilesos. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local, para sinalizar a rodovia durante o trabalho de resgate.