Boi cai em terraço de prédio em Timóteo; veja o vídeo

Um boi caiu em um terraço que funcionava uma área de serviço de um condomínio no bairro primavera, em Timóteo, no Vale do Rio Doce, na manhã desse domingo (13/11).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o animal estava pastando em uma área acima do prédio quando caiu no telhado e ficou preso no terraço.

Os militares construíram uma rampa improvisada e fizeram uma abertura na parede para que o boi saísse do local.

O animal não teve ferimentos graves e, após sair do terraço, ficou aos cuidados do dono.