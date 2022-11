Menino liga para a PM para convidar para festa de aniversário

Quatro agentes foram até a casa do menino participar da festa (foto: PMMG/Divulgação)

Um menino, de 5 anos, ligou para a Polícia Militar para convidar os militares para a sua festa de aniversário. O caso aconteceu no bairro Planalto, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, no último sábado (12/11).

Natália Souza, que é mãe do menino, contou que o filho queria que os policiais participassem do aniversário dele.

O pequeno Heitor de Oliveira Lima preparou a festa com o tema da PM, com balões marrons, pretos e brancos. Quatro agentes foram até a casa do menino atender a solicitação e participar da festa.

Durante a comemoração, Heitor contou aos policiais que tem o sonho de ser policial quando crescer.