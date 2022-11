Bombeiros ajudam mãe a salvar criança que engasgou após comer uva

Militares orientaram mãe do menino por telefone (foto: Reprodução)

O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer uma criança que engasgou com uma uva na noite dessa quinta-feira (10/11), no Bairro Sagrada Família, em Montes Claros, na Região Norte de Minas Gerais.

Segundo os militares, a mãe da criança foi orientada por telefone a realizar manobras de desobstrução até a chegada do resgate.

No endereço da ocorrência, os bombeiros encontraram a mulher na porta de casa, com o menino no colo.Os militares avaliaram a criança, que já estava sem sinais de obstrução.

Segundo a família do pequeno, ele se engasgou após comer uma uva.

A Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros levou mãe e filho para o hospital do município e os deixou aos cuidados com a equipe médica de plantão.