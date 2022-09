Homem morre engasgado com um pedaço de lanche enquanto andava pela rua

No momento em que equipe do Samu chegou ao local, a vítima estava em óbito (foto: CNM/Divulgação) Um homem, de 37 anos, morreu após engasgar com um pedaço de lanche no início da madrugada desta quinta-feira (29/9), em Patrocínio, no Alto Paranaíba. Ele teria engasgado no momento em que caminhava na rua Rio Branco, no bairro Marciano Brandão, e, ao mesmo tempo, comia o lanche.

16:07 - 17/08/2022 De cavalo, pai leva filho que engasgou com bola de gude até Aparecida Conforme relato de testemunha ao registro da Polícia Militar (PM), ela caminhava ao lado da vítima, quando, a mesma, de repente, começou a engasgar com o alimento, caindo ao chão. A testemunha contou também aos militares que, naquele momento, saiu correndo para pedir socorro, já que estava sem celular.

Ainda de acordo com o registro policial, a versão da testemunha foi confirmada através de imagens de câmeras de segurança.

No momento em que a equipe do Serviço de Atendimento Móvel com Urgência (Samu) de Patrocínio chegou ao local, a vítima estava em óbito e com um pedaço de lanche na boca.

Questionada pela reportagem, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) ainda não informou se a perícia técnica compareceu ao local, bem como se será instaurado inquérito policial para investigar o fato.

Triste coincidência