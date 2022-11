Ônibus cai em ribanceira em Minas e pelo menos 9 pessoas ficam feridas

Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros na altura do km 360 da BR-251 (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

Um ônibus com 43 passageiros e dois motoristas caiu em uma ribanceira neste sábado (12/11) na BR-251, no município de Grão Mogol, no Norte de Minas Gerais. Segundo o Corpo de Bombeiros, ao menos nove pessoas ficaram feridas.