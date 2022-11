PM diz que prendeu chefe do Comando Vermelho em Além Paraíba e mais sete

Diligências polícias terminaram com a apreensão de três armas, 84 munições, cinco cartuchos 9mm, seis buchas de maconha, uma barra prensada de cocaína, sete celulares, balança de precisão, entre outros itens (foto: Polícia Militar/Divulgação) Um homem de 33 anos – apontado pela Polícia Militar como chefe do Comando Vermelho em Além Paraíba – e outros quatro homens, com idades entre 26 e 36 anos, suspeitos de ligação com a facção carioca, foram presos neste sábado (12/11) no município da Zona da Mata mineira. Três mulheres, de 20, 28 e 40 anos, também receberam voz de prisão durante operação deflagrada pela 52ª Companhia da PM no município.

Chegando ao endereço alvo do mandado, os suspeitos, quando informados sobre a necessidade de revista no local, tentaram fugir, mas terminaram capturados.

Segundo a ocorrência da Polícia Militar, os outros suspeitos de integrarem a facção carioca se deslocaram para o município mineiro com o objetivo de auxiliar na retomada do tráfico de drogas nos bairros Terra do Santo e Goiabal.

O chefe do Comando Vermelho na cidade, que estaria liderando a ação, havia sido expulso do Morro do Goiabal por uma facção rival denominada Terceiro Comando Puro (TCP). Foragido da Justiça, já havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

As diligências polícias terminaram com a apreensão de três armas, 84 munições, cinco cartuchos 9mm, seis buchas de maconha, uma barra prensada de cocaína, sete celulares, balança de precisão, entre outros itens.

Os materiais apreendidos e as oito pessoas presas foram encaminhadas à delegacia de plantão no município de Leopoldina.