Barco vira, e jovem morre afogado em Vargem das Flores

Bombeiros vasculham a nado a Vargem das Flores atrás de jovem afogado contando com helicóptero (foto: CBMMG/DIvulgação)



Os outros dois conseguiram chegar até a margem depois de nadar, sendo que um deles precisou também ser socorrido com a chegada das equipes de resgate no local, "uma vez que essa vítima teria sofrido intenso desgaste e ingerido bastante água ao fazer a travessia", informou o CBMMG.



Mergulhadores foram acionados, e uma aeronave Pégasus da Polícia Militar auxiliou no trabalho de resgate. Depois de mais de seis horas de buscas, por volta das 15h, o corpo foi encontrado a seis metros de profundidade e a 30 de distância da margem da lagoa.

Um jovem de 24 anos morreu afogado, e outro precisou de atendimento, após um barco ter virado com quatro pessoas na represa de Vargem das Flores, em Contagem, na Grande BH, na manhã dessa sexta-feira (11/11).De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o barco virou, lançando para a água três de seus quatro tripulantes, por volta das 9h. Um deles, de 24 anos, teria submergido imediatamente.