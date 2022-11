Bombeiros encontram segunda vítima de afogamento durante pescaria

Ronaldo e Toninho morreram após canoa afundar em rio (foto: Redes sociais)

O Corpo de Bombeiros localizou nessa quarta-feira (23/11) o corpo da segunda vítima de afogamento durante uma pescaria em Cássia, no Sudoeste de Minas.Antônio Nunes Sobrinho, conhecido como Toninho, foi encontrado quatro dias depois de o barco em que ele e três amigos estavam afundar em um rio no local conhecido como Grotão.O acidente no último sábado (19/11) também provocou a morte de Ronaldo Sidney de Andrade, de 55 anos. Ele foi encontrado sem vida no mesmo dia. Os outros dois ocupantes da embarcação conseguiram escapar com vida.Ronaldo e Antônio trabalhavam em uma empresa de exportação no Distrito Industrial de Franca, município de 358 mil habitantes no interior de São Paulo situado na divisa com Minas Gerais e a 63 quilômetros de Cássia.