Canoa com quatro amigos afunda em Minas; um morre e outro está desaparecido

Ronaldo Sidney de Andrade foi ecnontrado uma hora apóss o acidente. Antônio continua desaparecido (foto: Redes sociais)

Um homem morreu e outro está desaparecido após a canoa em que eles estavam afundar em um local conhecido como Grotão, em Cássia, no Sudoeste de Minas. Eles pescavam com outros dois amigos, que conseguiram escapar da água.









Ronaldo e Antônio trabalhavam em uma empresa de exportação no Distrito Industrial de Franca, município de 358 mil habitantes no interior de São Paulo situado na divisa com Minas Gerais e a 63 quilômetros de Cássia.