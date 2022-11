Homem mata a namorada e tira a própria vida

PM foi acionada por testemunhas que ouviram os tiros (foto: Divulgação/PMMG) Uma mulher de 22 anos foi morta a tiros pelo ex-namorado, que se suicidou em seguida, na noite deste sábado (12/11), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Segundo a Polícia Civil, o assassino não aceitava o fim do relacionamento com a vítima.









Ele encontrou Vitória Aparecida Almeida Lima no quarto. Ela foi baleada várias vezes, na cabeça, no tórax e em uma das mãos, de acordo com a perícia policial. Depois de matá-la, o assassino atirou na própria cabeça.





O casal havia se separado há cerca de um mês e foi informado à polícia que ele estava indignado com esse término, como se a mulher não tivesse o direito de botar fim na relação. Não foi informado o motivo da separação.





Dentro do carro dele, havia uma garrafa de bebida alcoólica e cartuchos de arma de fogo.





“Ele veio aqui com o propósito de matar sua amásia, vamos verificar se existem outras pessoas que, de alguma maneira, instigaram esse indivíduo a vir aqui e cometer esse ato horroroso”, disse o delegado Luiz Mauro Sampaio.