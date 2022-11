Casal suspeito de esfaquear outro em shopping de JF tem prisão confirmada

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma das vítimas recebendo atendimento após o ataque (foto: Redes sociais/Reprodução) Estado de Minas junto à Polícia Civil neste domingo (13/11). Uma jovem de 18 anos e um rapaz, de 19, suspeitos de esfaquearem um casal dentro de um shopping em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, nesse sábado (12/11), tiveram as prisões confirmadas e foram autuados pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. A informação foi confirmada pelojunto à Polícia Civil neste domingo (13/11).

Conforme a instituição policial, as prisões foram ratificadas na delegacia de plantão do município. “Após a conclusão dos procedimentos de polícia judiciária, os investigados foram encaminhados ao sistema prisional”, explica a Polícia Civil mineira, em nota.

A suspeita de 18 anos, segundo a ocorrência, teria pegado uma faca e golpeado a outra mulher no pescoço. Ela também foi esfaqueada nas costas, assim como seu namorado. O rapaz, inclusive, em desespero, retirou a faca das costas de sua companheira.

Em depoimento à Polícia Militar, a jovem de 18 anos assumiu a responsabilidade pela agressão, dizendo que o companheiro, de 19, não teria participado, e justificou o ataque contra a mulher alegando que ela zombou de seu filho. Segundo ela, a vítima, alvo do ataque desse sábado, teria dito em outra ocasião que o menino parecia um monstro ou ter Síndrome de Down.

Os quatro envolvidos trocaram agressões físicas e verbais, segundo a PM.

Em nota recebida neste domingo, a assessoria do Shopping Jardim Norte disse que "lamenta e repudia veementemente a agressão sofrida por duas pessoas" na tarde de sábado.

"Assim que o fato ocorreu, as equipes de brigadistas do shopping atuaram, rapidamente, prestando os primeiros atendimentos e acionando o Samu para o encaminhamento à rede hospitalar. A Polícia Militar foi rapidamente acionada para os procedimentos necessários. O shopping está acompanhando de perto toda a situação e se solidariza com as vítimas e seus familiares", diz o comunicado.

O casal esfaqueado foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). O outro casal, autor do ataque, teve escoriações leves durante a briga e também precisou de atendimento na mesma unidade hospitalar antes de ser encaminhado à delegacia.