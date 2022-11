Casal é esfaqueado dentro de shopping em Juiz de Fora

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma das vítimas recebendo atendimento após o ataque (foto: Redes sociais/Reprodução) Um homem de 21 anos e a namorada dele, de 20, foram esfaqueados em uma praça de alimentação no Shopping Jardim Norte, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, no fim da tarde deste sábado (12/11).

A suspeita, segundo a ocorrência, teria pegado uma faca e golpeado a mulher no pescoço. Ela também foi esfaqueada nas costas, assim como seu namorado. O rapaz, inclusive, em desespero, retirou a faca das costas de sua companheira.

Em depoimento à Polícia Militar, a jovem de 18 anos assumiu a responsabilidade pela agressão, dizendo que o companheiro não teria participado, e justificou o ataque contra a mulher alegando que ela zombou de seu filho.

Ainda de acordo com a PM, a jovem disse que a criança nasceu com Síndrome de Down. Segundo ela, a vítima, alvo do ataque deste sábado, teria zombado na ocasião da aparência do menino, afirmando que ele parecia um monstro.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). Não há risco de morte. O outro casal foi conduzido à delegacia da Polícia Civil no município.

A reportagem do Estado de Minas não conseguiu contato a assessoria do Shopping Jardim Norte para saber quais providências foram tomadas pelo centro comercial.