YouTuber mineira 'causa' na internet após criticar tema da redação do Enem

Anualmente, a YouTuber comenta as provas de humanas e redação do Enem (foto: Reprodução Redes Sociais)

O caso começou quando a YouTuber fez uma transmissão ao vivo após a prova, neste domingo (13/11), para comentar o tema da redação, "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil".

“Existem 26 povos tradicionais no Brasil, e o texto motivador não fala quem eles são, dá exemplo. É tanta gente que não cabe. Mas ele quer que você faça caber”, comentou em um trecho viral da live. O vídeo conta com mais de 3 milhões de visualizações.

“Débora Aladim revoltada com os textos motivadores do Enem 2022 é minha religião”, escreveu o perfil que publicou o vídeo. Outros usuários compartilham da mesma opinião e agradecem os comentários da YouTuber sobre a prova.

Tema geopolítica

Em 2019, Débora viralizou com um vídeo as temáticas da prova de ciências humanas. "Cadê Era Vargas", disse.

Mas usuários do Twitter também criticaram a mineira. “Esses vídeos da Débora só têm críticas vazias. A revolta dela é totalmente sem fundamento. Todo mundo sabe que a prova é assim e pra redação também: tem que pensar. Vai com a mente do cursinho: você se f*de”, escreveu uma pessoa em resposta à publicação viral.

“Muito me impressiona ela ter um curso de redação e não saber interpretar uma frase simples”, respondeu outro perfil. Débora Aladim faz vídeos e publicações nas redes sociais sobre história brasileira e dicas para o Enem e vestibulares. Com a popularização do conteúdo, ela abriu um curso que propõe ajudar alunos a construir redações para os exames.

“A verdade é que a Débora é uma pessoa que quer vender curso e usa o desespero de alunos despreparados com a redação pra ganhar likes e vender curso. A redação não exigia que você citasse os 26 povos, você pode pegar 2 (que foram citados no texto) e fazer de boa”, escreveu um usuário.

