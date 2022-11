Professores comemoram tema da redação e volta da questão social ao Enem

Não há dúvida, para Regina Mota, que quem quiser se sair bem na redação diante desse tema tem uma direção certeira: "Políticas públicas. Não há outro caminho".

Foi dado um recado

A professora de redação Lygia Calil, do curso 1000naRedação, adorou o tema e destacou que são muitas as possibilidades: "Os alunos podem abordar desde os indígenas, os quilombolas, o processo de gentrificação das cidades, enfim, é um tema amplo, rico, e tudo dependerá do texto motivador o acompanha e que fecha o tema".Pela riqueza e extensão do tema, "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil", Lygia Calil enfatiza que ele "dá margem à argumentação inteligente, privilegia o aluno que está ligado no Brasil". A professora aposta que "quem prestou atenção na campanha eleitoral para presidente se sairá bem, vai lembrar da promessa do candidato Lula para a criação do Ministério dos Povos Originários".Lygia argumenta ainda que a escolha do tema pareceu "um recado muito bem dado. Nos últimos quatro anos, ocorreram muitos conflitos entre os técnicos do Inep e o Ministério da Educação, portanto, acredito ser um recado de que a caravana passou".Ela compartilha com os leitores um caminho pelo qual os estudantes poderão se guiar no momento da redação. Confira: