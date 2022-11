Enem 2022: veja dicas para se sair bem na redação neste domingo

Alunos da professora Regina Matos passaram a manhã revisando os conteúdos para a redação do Enem (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press)

Temas para redação do Enem

Atenção na hora prova

Mas, como escrever a redação sem saber nada sobre o tema?

Xô ansiedade

Neste domingo (13/11), os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizam a primeira prova. Além das questões de linguagens e ciências humanas, os estudantes terão que escrever a tão temida redação. A reportagem doconversou com professores para ajudar nesta reta final.A redação é uma das etapas mais importantes da prova e costuma tirar o sono de muitos estudantes. No último dia de estudos, vale a pena revisar as redações produzidas e prestar atenção em erros recorrentes. "Assim eles podem perceber uma armadilha na hora da prova e não cair nela. Essa é uma estratégia muito interessante", aconselha a professora Janaína Rabelo, do Colégio Bernoulli.Ela sugere que, em vez de tentar escrever uma redação hoje, o aluno pegue uma lista de temas e responda a quatro perguntas: O quê? Por quê? Qual é o problema? E quem ou o que pode resolvê-lo?."A única coisa que falta nesse caso é o aluno mobilizar conhecimento de mundo para defender. Ele pode buscar um filósofo, filme, música, que ajude a exercitar a argumentação apresentada nessa estrutura", propõe.A manhã dos alunos da professora Regina Matos, que tem um curso especializado em redação para o Enem, na Savassi, Região Centro-Sul, foi justamente nessa linha de revisões. "O foco de agora é fazer exercícios para reforçar alguns conteúdos na mente, tirar dúvidas, mas nada pesado, e manter a calma", conta Regina.As professoras enfatizam que os temas da redação sempre giram em torno de problemas sociais e especulam possíveis tópicos para 2022. "As vezes é um pouco difícil prever temas, mas a gente sabe que a redação sempre tem um tema social", comenta Janaína."Nunca foi cobrado nada sobre políticas públicas para idosos, isso é uma aposta já que há uma carência do Brasil nessa questão. O novo marco regulatório do saneamento básico também é outro ponto", analisa Regina. Outros palpites da professora são políticas ambientais, como descarte de lixo e agricultura familiar e de subsistência.Eventos históricos que fazem aniversário redondo em 2022 também podem entrar no radar da redação. "Temos os 200 anos da Independência do Brasil e 100 anos da semana de arte moderna, por exemplo", completa Janaína. Ela também aposta em temas voltados para a educação, como políticas de inclusão de pessoas autistas e o ensino remoto.O candidato deve estruturar seu texto de forma dissertativa argumentativa. "O importante é ler com muita atenção a proposta, circular o que chamamos de palavras norteadoras e não fugir do tema, escrever somente sobre o que está sendo pedido", recomenda Regina.Ela também pede atenção para não esquecer a proposta de intervenção . "Manter a calma, revisar o texto antes de passar a limpo e ter cuidado com a letra.Regina reforça cuidados para não ter a redação anulada. "Tem muita redação com nota zero às vezes por descuido. Tem gente que escreve bilhete para o corretor, uma mensagem religiosa no canto da folha de redação. Não pode", alerta.Para não zerar a redação, os candidatos também não devem fazer cópia de trechos do texto motivador ou de qualquer outro trecho do exame. É permitido que o candidato utilize dados estatísticos do texto, por exemplo, mas fique atento para não exagerar na dose e o corretor interpretar como cópia.Para Jana Rabelo, qualquer proposta de redação pode ser, simplificadamente, feita a partir de quatro perguntas: O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Qual é o problema disso estar acontecendo? E quem ou o quê pode ajudar a lidar com esse problema?.A dica das professoras é fazer uma análise detalhada dos textos de apoio, também chamados de motivadores, aqueles que fazem uma introdução para o tema da redação. Isso porque eles podem servir de ponto de partida da argumentação."Às vezes aparece uma palavra, como estigma, por exemplo, e o aluno já fica angustiado, porque não sabe o que significa. Os textos do exame dão o norte e trazem explicações sobre o tema", tranquiliza Regina.A professora do Bernoulli concorda com a colega e ainda completa: "Eles só não podem ser o único a ser apresentado", afirma Jana. Ela também recomenda uma análise detalhada da frase temática e prestar atenção nos recados do enunciado. "Esses elementos vão ajudar o aluno a perceber um caminho mais adequado para a argumentação", afirma.Ela lembra ainda que a prova do Enem é o que podemos chamar de prova cidadã. "Ela assume que um aluno que sai do ensino médio é capaz de perceber a existência de uma situação problema, investigar as causas, perceber os prejuízos, individuais e coletivos, e, eventualmente, sugerir uma maneira de lidar com aquele problema", explica Jana."Isso significa que, independentemente do tema, todo mundo consegue desenvolver uma trilha para a argumentação. Ele só precisa confiar que dá conta", completa a professora Regina.Depois de meses de estudo, o momento também é de diminuir o ritmo e buscar táticas para relaxar antes da prova. Para aqueles que não conseguem desligar 100%, os professores recomendam atividades que aliem lazer e estudos, como assistir um filme.O cinema e a música são áreas que podem ser usadas para construir a redação e ajudar a lidar com o estresse na reta final."É hora de tentar desligar a cabeça, mas eu sei que tem alunos que não vão dar conta. Hoje à tarde, vale a pena assistir algum filme ou documentário, que seja uma fonte de diversão e relaxamento, mas, eventualmente, também contribui para a construção da argumentação", afirma Jana.