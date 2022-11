Enem 'segura' aumento de passageiros na Rodoviária de BH durante feriado

Fluxo da Rodoviária de BH não vai crescer mais de 1,5% em comparação a 2021, ano em que muita gente ainda não viajava por causa da pandemia (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Para o feriado prolongado, entre os dias 11 e 15 de novembro, está previsto um crescimento de apenas 1,5% de pessoas circulando nas áreas de embarque e desembarque no Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip).

O crescimento é baixo, já que no ano passado a pandemia ainda fazia com que muita gente restringisse suas viagens. Mas a porcentagem pequena tem motivo: as primeiras provas do Enem acontecem já neste domingo (13/11).A variação é relacionada ao mesmo período de 2021, quando 105 mil passageiros passaram pela rodoviária. Para este feriado, a estimativa é de 108 mil pessoas em trânsito.