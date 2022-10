Reabertura total do Grande Hotel de Araxá está prevista para 1º de dezembro

Na foto, piscina e fachada do Grande Hotel Termas de Araxá (foto: Pedro Gravatá/ Divulgação) soft opening — somente 50 quartos disponíveis para hospedagem. De acordo com a assessoria de imprensa do empreendimento, a partir do dia 1º de dezembro, as 170 acomodações estarão disponíveis para os clientes. O Grande Hotel Termas de Araxá anunciou , nesta quarta-feira (26/10) a data de reabertura de sua capacidade total, após operar, desde o dia 1º de outubro, com o esquema de— somente 50 quartos disponíveis para hospedagem. De acordo com a assessoria de imprensa do empreendimento, a partir do dia 1º de dezembro, as 170 acomodações estarão disponíveis para os clientes.









“Após a reformulação dos serviços, o hotel passa a ser cinco estrelas e visa sincronizar esses novos tributos com a oferta de uma hospedagem que explore terapias variadas. Na prática, os hóspedes poderão usufruir ainda mais da riqueza natural e curativa do local, principalmente as águas mineralizantes, sulfurosas e lamas medicinais de origem vulcânica”, informou a assessoria do Termas.





Além disso, a partir da reabertura , hóspedes têm acesso aos acontecimentos históricos do local, pois um guia interativo com mapas e informações turísticas e culturais está disponível por meio de, aproximadamente, 100 QR Codes.

Interessados também podem participar de programas de relaxamento e bem-estrar, propostos entre um, três ou cinco dias. Dentre as atividades estão a aromaterapia, respiração guiada, oficina de pintura de mandalas, meditação, alongamento, yoga, massagens e banhos diversos, como o banho de lama negra.

Hotel histórico

O Grande Hotel de Araxá conta com 278 apartamentos e 26 espaços para eventos e quatro restaurantes. As águas termais usadas para banhos alternativos, massagens relaxantes e tratamentos estéticos estão entre as principais atrações.





O hotel onde viveu Dona Beja (personalidade mineira importante no século XIX, durante o Brasil Império) foi construído em 1940 e conta com 33.033 metros quadrados de construção, localizadas no centro de um parque com 450 mil metros quadrados.