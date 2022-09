Capitólio está entre os 13 destinos do Brasil em concurso global de turismo

Com suas águas cristalinas, Cachoeira da Capivara possui um destino sustentável e foi escolhida para representar Capitólio no concurso mundial (foto: Divulgação/Complexo da Capivara)

Conhecida como o “Mar de Minas”, a cidade de Capitólio está entre os 13 destinos brasileiros participantes do concurso global TOP 100 Melhores Histórias de Destinos Responsáveis, idealizado pela organização holandesa Green Destinations. Esta é a 8ª edição do concurso.

Do Brasil, Capitólio concorrerá com a mineira Diamantina, São Miguel do Gostoso, Tibau do Sul (Praia de Pipa), Galinhos e Tibau, do Rio Grande Do Norte; Corguinho e Pedro Gomes, do Mato Grosso do Sul; Epitaciolândias, do Acre; além de Bombinhas, Orleans, Itá e Treze Tílias, de Santa Catarina.

Os destinos selecionados passam por uma avaliação criteriosa. Capitólio concorre com o case da “Cachoeira da Capivara”.

Os destinos devem atingir pelo menos 60% de conformidade com os principais critérios de sustentabilidade (reconhecidas pelo GSTC - Conselho Global de Turismo Sustentável).

No final do concurso, o destino recebe um relatório referente aos critérios de sustentabilidade respondidos e pode ter uma análise dos pontos fracos e fortes a serem trabalhados.