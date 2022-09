Catálogo turístico ressalta tradição de Brumadinho para além de Inhotim

Sapé é um dos quatro quilombos remanescentes no município de Brumadinho que estão no catálogo proposto pelo curador Ronaldo Fraga. (foto: Instituto Rede Terra/Divulgação) O turismo de experiências é o mote do Catálogo Céu das Montanhas, lançado em julho deste ano com uma seleção de 29 locais, produtos e experiências para turistas que visitam a cidade de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

LEIA MAIS 07:00 - 15/09/2022 Fuja do calorão: separamos 10 cachoeiras perto de BH para se refrescar

19:39 - 05/09/2022 Grande Hotel de Araxá vai ofertar hospedagem de luxo A coletânea recebe a assinatura do curador Ronaldo Fraga. Entre quilombos centenários, alambiques, assentamentos de produtores agroecológicos, ateliês de artesanato e cerâmica e refeições tipicamente mineiras, o catálogo dialoga com a diversidade de Brumadinho e fortalece empreendimentos locais.

O catálogo está disponível integralmente no Instagram e na página oficial do projeto. Ele é o "coração", segundo seus idealizadores, do Projeto de Turismo Rural e de Base Comunitária, parte do Programa de Fomento do Turismo Sustentável em Brumadinho.



Para além de Inhotim

A cidade de Brumadinho é conhecida nos circuitos culturais e turísticos pelo museu de arte contemporânea de Inhotim. O museu é o maior a céu aberto da América Latina, com 140 hectares de área de visitação. São 560 pinturas, esculturas, desenhos, fotografias, vídeos e instalações de cerca de 60 artistas de 38 países.

Em meio a uma exuberante paisagem, o Inhotim apresenta obras de grande escala. Na foto, a obra "Invenção da cor, Penetrável Magic square # 5, De luxe", de Hélio Oiticica. (foto: Brendon Campos/Divulgação)

Os encantos de Brumadinho, no entanto, não acabam aí. "Com esse catálogo, estamos valorizando a memória e a história do povo desse lugar. É uma forma de se pensar e de se fazer turismo de braços dados com a cultura", afirma Ronaldo Fraga. Para ele, "Quase todas as pessoas acham que Brumadinho se resume ao Inhotim, mas é muito mais. Qual o segredo mais bem guardado daqui? As pessoas. As pessoas estão à frente, impressionante".

Os encantos de Brumadinho

A poucos quilômetros do centro da cidade, os quilombos Marinhos, Rodrigues, Sapé e Ribeirão resistem e cultivam suas tradições através da religiosidade, da música, da dança e das organizações comunitárias. Os visitantes são convidados a conhecer os cânticos tradicionais e o artesanato produzido pelas mulheres em Marinhos, assim como a feijoada típica de Sapé.

No quilombo de Rodrigues, o visitante é convidado a confeccionar seu próprio xequerê. (foto: Instituto Rede Terra/Divulgação)

No Quilombo Rodrigues, o visitante pode confeccionar seu próprio xequerê, instrumento de percussão feito com cabaça e contas coloridas. Em Ribeirão, a música, dança e pratos típicos são atrações confirmadas dos festejos locais.



Gastronomia

As experiências gastronômicas são um dos destaques do catálogo. A Tonini Charcutaria Artesanal oferece pratos à base de embutidos feitos artesanalmente. A Cachaçaria Itinerante propõe uma imersão no universo da cachaça envolvendo histórias, degustação e pratos típicos. Já no Rancho do Peixe, a comida rural mineira é o carro chefe do tradicional restaurante.

Vivência rural

A vida rural e a conexão entre plantar, colher e comer são os pilares da vivência oferecida pelo Sítio Fotossíntese. Com horta de temperos, pomar e um quintal com mais de 40 espécies de árvores nativas, a comida é servida em uma varanda e busca envolver o visitante no dia a dia do campo.

No Sítio Fotossíntese, o turista colhe os alimentos e participa do preparo do almoço tipicamente mineiro. (foto: Marcelo Belém/Divulgação)

O Assentamento das Pastorinhas também oferece uma vivência rural junto à agricultura familiar. Os visitantes são convidados a um passeio pelas hortas orgânicas e agroflorestais dos moradores, assim como pela mata atlântica nativa. Depois do passeio, um café com produtos locais e as histórias das Pastorinhas completam a experiência.



Cerâmica

A cerâmica é outro traço marcante da cidade, que abriga uma das mais representativas produções ceramistas do Brasil. O ateliê na Serra da Moeda é uma das atrações selecionadas pelo catálogo, com peças exclusivas de Eny Amorim. A Cerâmica Raiz usa apenas matérias-primas locais, e o visitante pode participar de todo o processo de produção. No ateliê do artista alemão Benedikt Wietz, no distrito de Suzana, arte e utilidade se misturam em uma combinação que marca a própria história do artesanato.

Nos ateliês de Brumadinho, o visitante pode produzir sua própria peça de cerâmica. (foto: Marcelo Belém/Reprodução )

Céu das Montanhas

O catálogo, lançado em Inhotim, foi desenvolvido pela Vale em parceria com o Instituto Rede Terra. O projeto contou com mais de um ano de mapeamento, assessoria e formação dos empreendimentos locais. De acordo com os realizadores, 119 pessoas foram beneficiadas diretamente.

Segundo Daniele Teixeira, analista de Sustentabilidade da Vale, o catálogo foi pensado para diversificar e sistematizar a oferta de turismo rural e base comunitária da região e facilitar o acesso do turista aos atrativos. "Nossa ideia é fechar parcerias com grandes operadoras do país, além de comercializar as vivências de forma online. Essa ação busca ampliar o tempo de permanência do visitante que vai a Brumadinho e fortalecer a contribuição do turismo para a economia local".