Grande Hotel de Araxá vai ofertar hospedagem de luxo

O Grande Hotel Termas de Araxá conta com 33,3 mil metros quadrados de construção, 278 apartamentos, 26 espaços para eventos e quatro espaços gastronômicos (foto: Gabriel Boieras/Divulgação) Com investimento de R$ 10 milhões, o Grande Hotel Termas de Araxá, empreendimento tombado como patrimônio histórico desde 2010, vai passar a ofertar um serviço de hospedagem de luxo.

Desde o último sábado (3/9), o Grande Hotel está fechado por causa das seguintes reformulações: decoração e design de interiores; enxoval e rouparia; restaurantes e cardápios; implementação e treinamento das equipes.

A previsão de reabertura do hotel é para o dia 30 de setembro, quando 50 quartos vão começar a oferecer a hospedagem de luxo; também nesta data, o valor da diária do novo serviço será disponibilizado.

“O novo projeto contou com um time de consultores selecionados para criar e propor uma nova experiência aos consumidores”, destacou nota da assessoria de imprensa do Grande Hotel Termas de Araxá.

Guia interativo com cerca de 100 QR Codes

A partir da reabertura do hotel, os hóspedes poderão se conectar com acontecimentos históricos do local, já que um guia interativo com mapas e informações turísticas e culturais será disponibilizado por meio de, aproximadamente, 100 QR Codes.

Águas termais

Uma das principais atrações do Grande Hotel, que conta com 278 apartamentos, 26 espaços para eventos e quatro espaços gastronômicos, são as águas termais de Araxá, usadas no local para banhos alternativos, massagens relaxantes e tratamentos estéticos.

O hotel onde viveu Dona Beja (personalidade histórica de Araxá) foi construído na década de 1940 e conta com 33,3 mil metros quadrados de construção que estão localizadas no centro de um parque de 450 mil metros quadrados.