Monte Verde integra lista de destinos mais buscados no inverno em 2022

Monte Verde é um dos principais destinos turísticos do Sul de Minas (foto: Everton Melo)

Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, celebrou nessa terça-feira (27) o Dia Mundial do Turismo com motivos de sobra para enaltecer as conquistas que tem alcançado. Um levantamento da plataforma Booking.com apontou o lugar como quarto destino mais procurado do país no inverno de 2022.





Localizado a mais de 1,6 mil metros de altitude na Serra da Mantiqueira, Monte Verde fica a 165 km de São Paulo e só foi menos buscado do que Campos do Jordão (SP), Gramado (RS) e Rio de Janeiro (RJ) para os meses de julho e agosto.









O que contribuiu para mais essa conquista foi a natureza exuberante, a culinária requintada e a história cultural. Segundo a Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região (MOVE), é um sinal claro da consolidação do distrito como uma atração nacional.





O secretário de Turismo de Camanducaia, Bruno Rosa, cita o fato de Monte Verde ter sido visitado por um número crescente de pessoas de diferentes estados do Brasil nos últimos anos.





“Estamos recebendo muitos turistas e cada vez mais de outras regiões do país, não só de São Paulo ou do Sudeste, mas também do Nordeste, do Centro-Oeste e do Sul. É, sem dúvida, um trabalho muito sério que vem sendo feito, e é importante reforçar principalmente o que os empresários têm feito para manter o destino nesse posicionamento atual, ao proporcionarem estabelecimentos de alta qualidade de hotelaria, de gastronomia e também para passeios, etc.”.

Outros títulos conquistados





Neste ano, Monte Verde foi eleito o 6º lugar mais acolhedor do mundo e 1º do Brasil pelo Traveller Review Awards 2022, prêmio realizado pelo site de reservas Booking. Também já foi considerado o destino mais romântico do Brasil.

Charme particular e diversos atrativos





Com uma arquitetura de características predominantemente europeias, fruto de sua colonização por imigrantes do Velho Continente, Monte Verde conta com um charme particular por conseguir reunir vários atrativos urbanos e rurais em uma área de aproximadamente 8 km².





“Monte Verde tem um aspecto muito diferenciado, em todos os sentidos. Para começar, pela sua identidade, pois não é uma cidade. É uma vila pequena, que hoje deve ter cerca de apenas seis mil habitantes”, lembra Sonia Kohen, chef de cozinha e proprietária do restaurante Villa Donna Bistrô, fundado em 2009.

Sonia destaca as influências de imigrantes da Letônia, Alemanha e Itália, que ajudaram a formar a identidade de Monte Verde, um local acolhedor que oferece a famosa hospitalidade do Sul de Minas. “O distrito mistura essas identidades, incorpora essas culturas e acaba tendo sua própria identidade. Não pode ser comparado com cidades como Campos de Jordão e Gramado, pois são muito maiores e com culturas completamente diferentes”.

O trabalho que a MOVE realiza na área rural de Monte Verde, administrando trilhas locais e auxiliando empresários que fomentam o turismo de aventura, também foi enaltecido por Sonia. A empresária ainda recordou que as iniciativas da associação em conjunto com a prefeitura de Camanducaia foram essenciais para que o distrito se mantivesse forte como destino turístico mesmo durante os períodos críticos da pandemia do coronavírus, iniciada em março de 2020.

“Monte Verde foi pioneiro no turismo seguro diante da pandemia e se tornou uma referência nesse aspecto. E isso porque houve uma ação muito grande da MOVE e da Secretaria de Turismo de Camanducaia. Foi lançado um selo para esse turismo seguro e todo mundo se mobilizou, fazendo treinamentos e tendo os empresários envolvidos nesse processo. A gente precisava fazer aquilo para sobreviver, e durante toda a pandemia, Monte Verde se manteve aberto. Foi um grande aprendizado, e o resultado disso tudo é que os turistas vieram e o distrito continuou sendo um lugar muito acolhedor”.

Iago Almeida - Especial para o EM