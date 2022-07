Rede hoteleira de Ouro Preto chega a 100% de ocupação no inverno

Eventos culturais acrescentam na visita dos turistas e vão além das tradicionais programações religiosas e dos museus (foto: Divulgação/Prefeitura de Ouro Preto)

O turismo em Ouro Preto e outras cidades históricas de Minas Gerais tem registrado aumento durante o inverno. De acordo com a prefeitura, a rede hoteleira no município chegou a 100% de ocupação nos últimos três meses.

A grande programação cultural com os festivais de inverno, período em que a chegada dos turistas é mais frequente, ajuda nos números.

A administração disse também que se reuniu com empresários do setor de turismo, rede hoteleira e gastronomia.

Isso gerou um impacto positivo na economia local, sobretudo após o período de restrições devido à pandemia de COVID-19.

Segundo a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult), 11,78 milhões de turistas passaram por Minas Gerais de janeiro a maio, com uma média mensal de 2,35 milhões de pessoas.





Eventos e festivais

A programação de aniversário da cidade, o festival de inverno e os projetos como a mostra de cinema da cidade (CineOP) são peças chaves para a boa movimentação turística em Ouro Preto.

Para agosto, a prefeitura promove o “Festival Tudo é Jazz”, com eventos culturais e religiosos, não apenas no centro histórico, mas em bairros e distritos de Ouro Preto.

E a cidade apresenta uma variedade de bares no Centro Histórico e é ponto de encontro em mesinhas na calçada e no meio da rua para curtir o frio do inverno em um local de muita tradição em Minas.