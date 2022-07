Mariana volta a ser capital mineira em comemoração aos seus 326 anos

Homenagens serão encerradas com o show do cantor Wilson Sideral na praça Minas Gerais (foto: Divulgação/Arquivo pessoal)

"Dia do Estado de Minas Gerais", data que celebra o aniversário de Mariana, na Região Central de Minas Gerais, terá neste ano como comemoração aos 326 anos muita festa na praça Claudio Manoel da Costa, conhecida como Praça da Sé. No Governo de Minas, todos os anos a capital do estado é transferida simbolicamente para a primeira capital, primeira vila, sede do primeiro bispado e primeira cidade a ser projetada em Minas Gerais.

A celebração está marcada para ter início às 9h deste sábado (16/7) com uma missa no Santuário de Nossa Senhora do Carmo. Logo em seguida, às 10h, a Praça da Sé receberá a cerimônia cívica oficial do "Dia de Minas", que confere a comenda para 55 personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da cidade, estado e país. O evento é aberto ao público e será encerrado às 22h, com o show do cantor Wilson Sideral na Praça Minas Gerais.

Homenageados

Um dos homenageados será Euzileny Tormiak Krenak, da comunidade indígena Krenak, forte na luta pelos atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão (foto: Matthew Pover)

Um dos homenageados será Euzileny Tormiak Krenak, da comunidade indígena Krenak, forte na luta pelos atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão, no distrito de Bento Rodrigues, em 2015. Ao longo de sua história, os Krenak têm sofrido expropriações culturais e territoriais, o que acontece desde o período colonial, quando eram conhecidos como Botocudos.

Também será homenageado o emprersário Ronaldo Luís Nazário de Lima, Ronaldo 'Fenômeno', principal acionista da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruzeiro.

Criação da data

A história de Mariana, que tem como cenário um período de descobertas, religiosidade, projeção artística e busca pelo ouro, é marcada também pelo pioneirismo de uma região que há três séculos guarda riquezas que nos remetem ao tempo do Brasil Colônia.

Nesse sentido, em 1945, Mariana recebeu do Presidente Getúlio Vargas o título de Monumento Nacional por seu significativo patrimônio histórico, religioso e cultural e ativa participação na vida cívica e política do país. A cidade e seus moradores contribuíram para a Independência do Brasil e também transformação do país em República.

Por isso, foi instituído a partir da sanção da Lei Estadual nº 7.561, pelo Governador Francelino Pereira, em 1979, que em todos os anos no dia 16 de julho, o Governo do Estado realize o tradicional "Dia do Estado de Minas Gerais", cerimônia alusiva, relembrando os séculos tão marcantes.