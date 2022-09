Monte Verde: onde a paixão busca refúgio nas montanhas de Minas

Perfeita para casais apaixonados, Monte Verde é a Minas do romantismo (foto: Tom Araújo/Divulgação)



Uma coisa é certa, de tantas cidades de Minas Gerais que dão aquela vontade de conhecer ( ou de voltar), Monte Verde está em primeiro lugar da lista. O charmoso distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, no alto da Serra da Mantiqueira, não à toa é reconhecido como um dos destinos mais românticos do Brasil. Faça calor ou frio, chuva ou sol, o início da primavera – a estação das flores e dos amores – nesta quinta-feira (22/9), o lugar conhecido como Suíça mineira ganha um a (maiúsculo mesmo) de Apaixonante!





Perfeita para casais apaixonados, Monte Verde é a Minas do romantismo. O clima frio é apropriado para a ocasião, já que muitos turistas escolhem a cidade para comemorar namoros, noivados e casamentos. Neste lugar encantado, as belas paisagens compõem o cenário ideal para Monte Verde ser tanto adorada pelos amantes.





Cidade acolhedora

Charmoso, distrito de Camanducaia é visitado por 1 milhão de pessoas ao ano (foto: MOVE/Divulgação)





Em fevereiro desse ano, Monte Verde entrou na lista das Cidades Mais Acolhedoras do Mundo, feita pela Booking, o destino mineiro é repleto de natureza, montanhosa, com lindos cafés e restaurantes, o que permitiu que a região subisse três posições na comparação com o ano passado e ficasse em 6º lugar no ranking.





De acordo com Bruno Rosa, secretário de Turismo de Camanducaia, a cidade recebe aproximadamente 1 milhão de turistas por ano e a expectativa é que o número aumente ainda mais em 2022. “Monte Verde abraça o turista assim que ele entra pelo portal. Sem dúvida, a gastronomia, o romance e as atividades ao ar livre não podem faltar”, diz.



Suiça Mineira

Gastronomia local tem influência italiana e alemã (foto: MOVE/Divulgação)





Com influência italiana e alemã, o charme europeu é visto nas lojinhas com seus artesanatos diferenciados. Para os amantes da boa mesa e de um bom vinho, restaurantes requintados oferecem uma gastronomia dos deuses. Claro que não podemos esquecer das lojas de chocolates artesanais e dos irresistíveis fondues. Esqueça a dieta!





No ponto mais alto de Minas Gerais, na divisa com o estado de São Paulo, Monte Verde respira e inspira ar puro com paisagens de tirar o fôlego. O clima é tropical de altitude, indo dos 25°C no verão ao 0°C no inverno. É justamente por conta desse frio todo, que ela é conhecida como a ‘Suíça mineira’.





Paixão pela aventura

Monte Verde está a 1.554 metros de altitude, na Serra da Mantiqueira (foto: AHPMV/Divulgação)



Rodeada de picos e montanhas, situação geográfica favorável ao clima europeu, Monte Verde é reconhecida como estância climática. O lugarejo também atrai os amantes da natureza e qualquer outro turista que tenha espírito aventureiro. A Cascata da Seriema e a Cachoeira dos Pretos, que ficam na região próxima ao distrito, estão entre as paradas imperdíveis, ao lado de outros atrativos como o Mirante do Aeroporto, o Pico Selado, a Pedra Redonda, a Pedra Partida, o Platô, o Parque Verner Grinberg, as trilhas do Chapéu do Bispo e do Pinheiro Velho e, mais recentemente, um passeio ecológico e agradável para a toda a família, o Parque Oschin, que na verdade é uma enorme reserva de Mata Atlântica abrigando algumas centenas de araucárias.









Ao longo do ano, Monte Verde recebe milhares de turistas de todas as partes do Brasil, principalmente nos próximos meses, com a chegada da programação imperdível do ‘Natal nas Montanhas’. Mas este assunto deixaremos para outro dia, combinado?









Ligue o GPS

Para chegar em Monte Verde, o acesso é pela rodovia Fernão Dias (BR 381) e fica distante cerca de 520 quilômetros de Belo Horizonte e 168 quilômetros de São Paulo. Então, é só dirigir até Camanducaia e se orientar pelas placas até Monte Verde, subindo a serra de 29 quilômetros de distância e paisagens estonteantes.





Onde ficar

Pousada Pedras e Sonhos: Ideal para casais, a pousada conta com apenas cinco chalés de alvenaria e uma casa da árvore com vista espetacular. O café da manhã pode ser tomado das 8h às 11h e possui mais de 30 itens. Cercada por uma grande mata nativa e com uma das melhores vistas dos morros da cidade, a Pedras e Sonhos possui uma das melhores avaliações dos empreendimentos de Monte Verde.





Pousada Jardim da Mantiqueira: Em estilo minimalista, com a vantagem de estar bem próxima ao centro comercial do distrito, a pousada reúne chalés com vista espetacular de um imenso bosque de araucárias. Boulevard com fonte, café da manhã totalmente artesanal e as suítes com hidromassagem mais charmosas de Monte Verde esperam pelos visitantes.