1º Encontro Regional de Turismo de Piumhi deve receber 10 mil pessoas

Luciene Garcia - Especial para o EM



Piumhi será a cidade polo do encontro que pretende mostrar a região para o turista brasileiro e estrangeiro (foto: Acervo/PMP)

Um público estimado em 10 mil pessoas é aguardado pelos organizadores do 1° Encontro Regional de Turismo, realizado pela Prefeitura Municipal de Piumhi em parceria com o Circuito Nascentes das Gerais e Canastra, nos dias 3, 4 e 5 de novembro, no Parque de Exposições Tonico Gabriel, em Piumhi. A entrada é grátis.

O evento terá uma mega estrutura com 14 estandes representando as 14 Rotas Turísticas as quais serão lançadas e comercializadas ao longo da programação. O parque será dotado de praça de alimentação, com completo serviço de bar (alimentação e bebidas), shows regionais e nacionais, com entrada e estacionamento gratuitos. As contratações das bandas estão sendo feitas e serão divulgadas em breve.

O principal foco do evento é apresentar os 20 municípios que integram o circuito turístico da região.São elas: Alpinópolis, Claraval, Araxá, Delfinópolis, Capitólio, Guapé, Cássia, Ibiraci, Carmo do Rio Claro, Ilicínea, Itaú de Minas, São João Batista do Glória, Passos, São José da Barra, Piumhi, São Roque, Pratápolis, Tapira, Sacramento e Vargem Bonita.

“Com localização privilegiada, ao centro de dois grandes destinos indutores, a Canastra e o Lago de Furnas, Piumhi é considerada cidade polo turística, afinal, aqui é ‘Onde a gastronomia, a cultura e o ecoturismo se encontram’. Na gestão 2021 / 2024, o prefeito Paulo César Vaz vem fomentando e incentivando o setor com a produção de eventos, engrandecendo o turismo local e regional, colocando a cidade de Piumhi em posição de destaque no turismo nacional”, disse o secretário Thiago.

Com o foco no público final e agências e operadoras, o 1º Encontro Regional de Turismo edição Piumhi será uma oportunidade de troca de conhecimento e promoção das rotas, bem como a apresentação de setores de destaque em Minas, tais como o artesanato, gastronomia, manifestações culturais, e turismo de negócios, além de promover o contínuo fortalecimento ao turismo dos municípios e os empreendimentos envolvidos.

A cidade de Piumhi dispõe de uma infraestrutura hoteleira com a oferta de 2.002 leitos, sendo hotéis, pousadas e casas de aluguel e os organizadores estão otimistas com a previsão de 100 % de ocupação da rede hoteleira e com previsão de hospedagem nas cidades vizinhas.