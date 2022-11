Estrada tomada pela lama dificulta acesso de crianças a escola em Nova Era

As tempestades de primavera têm causado transtornos e estragos por toda Minas Gerais, principalmente em cidades do interior, onde os recursos para contenção de danos são menores. É o caso do bairro de Praia Grande, em Nova Era, na região Central do estado, que viu as chuvas tomarem a estrada com lama nesta semana, dificultando o acesso das crianças à escola.









Nesta quinta-feira (10/11), o local amanheceu tomado pela lama, e o ônibus não chegou ao local indicado, fazendo com que alguns perdessem a aula. A situação motivou um protesto de moradores nesta tarde. Eles argumentam que quando as chuvas de fevereiro danificaram a estrada, a prefeitura prometeu fazer os reparos necessários.





Segundo os manifestantes, as chuvas dos últimos dias tornaram a passagem impossível, e a administração da cidade, de pouco mais de 17 mil habitantes, nada tem feito.



Logo no início da mobilização, a Polícia Militar, sem violência, dispersou as pessoas.

Uma das moradoras, que não quis se idenfiticar, informou ao Estado de Minas que as obras devem começar nesta sexta-feira (11/11). A reportagem procurou a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, mas ainda não obteve resposta.

Secretaria de Educação

Lama torna o trânsito de veículos e pessoas perigoso e prejudica acesso a uma escola (foto: Reprodução/Redes Sociais)

No início do ano, No início do ano, Nova Era sofreu com as chuvas . Para mitigar os danos causados à educação das crianças, prejudicadas com a destruição da estrada, a Secretaria de Educação do município distribuiu apostilas e prometeu que elas seriam inseridas em um programa de atendimento intensivo.





Nesta quinta-feira, a secretaria informou que os ônibus escolares só podem deixar de passar pela estrada caso ela apresente riscos, mas que foi verificada a situação do local junto com colaboradores do transporte e constatado que a passagem era segura. A empresa licitada a fazer o transporte dos estudantes foi notificada.



* Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata