Uberaba decreta situação de emergência por temporal de granizo

A UPA Parque do Mirante, que precisou ser interditada, foi o local mais afetado pelo temporal (foto: Boca no Trombone/Divulgação)

A Prefeitura de Uberaba, a partir de publicação de decreto no jornal Porta Voz do Município, determinou na noite desta quarta-feira (9/11) situação de emergência nas áreas que foram atingidas pelo rápido e destrutivo temporal de granizo , que aconteceu no meio da tarde desta terça-feira (8/11). O decreto dispensa a Prefeitura da exigência de abertura de licitações para realizar contratações para fornecimento de bens e serviços necessários às atividades de resposta e à execução das obras para reabilitação dos lugares atingidos pela chuva.

Segundo informações do decreto, que tem validade por 180 dias, os principais estragos causados pela chuva de granizo foram em grande parte do telhado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Mirante, que precisou ser interditada pela Defesa Civil; na torre de telefonia do Samu que caiu e danificou duas unidades de resgate; na UBS Aparecida Conceição (Abadia), onde computadores tiveram danos elétricos; em várias unidades de saúde, que tiveram suas coberturas e telhas danificadas, e no Centro Administrativo da Prefeitura, que teve equipamentos danificados e queda de árvores.

Um torre de telefonia do Samu caiu sobre duas unidades de resgate (foto: 8º BBM/Divulgação)



LEIA MAIS 10:06 - 10/11/2022 Mineradora que atua na Serra do Curral acumula R$ 6,5 mi em multas ambientais em MG

10:03 - 10/11/2022 Caso Kat: motivo da prisão de jovens desaparecidas é revelado por advogada

09:29 - 10/11/2022 Influenciador é preso durante ação que investiga sorteios de carros de luxo



O texto do decreto ainda ressaltou que a tempestade causou enxurradas que impactaram a região central, provocando o aparecimento de erosões, colapso dos dispositivos de drenagem urbana e rompimento total da pavimentação asfáltica, e danos em estradas rurais e plantações. Além disso, um levantamento parcial da Secretaria Municipal de Educação, que consta no decreto, apontou que das 76 unidades escolares do Município, 24 estão com problemas, já confirmados, como infiltrações, vidros quebrados, queda de árvores, problemas com forro, entre outros. Mas, os danos causados pela chuva, não inviabilizaram o funcionamento das unidades escolares.O texto do decreto ainda ressaltou que a tempestade causou enxurradas que impactaram a região central, provocando o aparecimento de erosões, colapso dos dispositivos de drenagem urbana e rompimento total da pavimentação asfáltica, e danos em estradas rurais e plantações.

Ainda segundo informações do texto emergencial, a Prefeitura está liberada para a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta ao desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto à comunidade, com o objeto de facilitar as ações de assistência à população afetada.

“A decisão (publicação do decreto de situação de emergência) foi tomada após reunião da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC), órgão da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e leva em conta os danos causados pela tempestade que caiu entre às 14h45 e 15h05, com rajadas de vento de 55,4 quilômetros por hora, acumulando 22 milímetros de chuva e queda de temperatura de 34 graus para 20 graus”, declarou nota da Prefeitura de Uberaba.



O coordenador da Defesa Civil de Uberaba, o Major BM Ronaldo Maximiliano Ramos Batista, explica que o decreto não significa que o Governo Municipal irá consertar todos os danos causados aos moradores. “Esse trabalho é voltado para prédios que realizam atendimento público, vias, atendimento a famílias que ficaram em situação de vulnerabilidade social devido às chuvas”.