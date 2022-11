Chuva de granizo deixa rastro de destruição em Uberaba

Unidade Básica de Saúde Parque do Mirante, em Uberaba, foi severamente afetada pelas chuvas de granizo (foto: CBMMG/Divulgação)

O temporal com granizo que atingiu Uberaba, no Triângulo Mineira, durante a tarde desta terça-feira (8/11), causou estragos e deixou ruas cobertas de gelo no município.