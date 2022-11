Uberaba faz balanço dos estragos de temporal em unidades de saúde

O secretário de Saúde de Uberaba, Sétimo Bóscolo, esteve ontem na UPA Mirante para conferir os estragos deixados pelo temporal (foto: Jairo Chagas/Divulgação) temporal de granizo na tarde dessa terça-feira (8/11), em Uberaba, no Triângulo Mineiro, além de destruir parte do forro do teto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque do Mirante, causando a sua total interdição por tempo indeterminado, também provocou estragos em vários outros prédios e veículos públicos da cidade.

“Na UBS Aparecida Conceição (Abadia), computadores tiveram danos elétricos. Também foram registrados estragos em várias unidades de saúde, como coberturas e telhas danificadas por granizo e inundação pela chuva”, complementou.

Ainda conforme Bóscolo, a Defesa Civil e a Secretaria de Serviços Urbanos e Obras (Sesurb) estão realizando serviços de atendimento e monitoramento dos pontos críticos do Município atingidos pela intensa chuva de ontem.



Com relação à UPA do Mirante, que precisou ser interditada pela Defesa Civil, o secretário informou que 25 pacientes que estavam no local foram transferidos para o Hospital Regional, para o Mário Palmério Hospital Universitário e para a UPA São Benedito.



“No Centro Administrativo da Prefeitura também teve queda de árvores e equipamentos danificados”, finalizou Bóscolo.