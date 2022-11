Alerta: 558 cidades mineiras podem registrar temporais até quinta (10/11)

Os temporais de primavera podem continuar em mais da metade dos municípios mineiros. É o que indica o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que colocou 558 cidades sob alerta de perigo laranja, para tempestades com queda de granizo, na manhã desta quarta-feira (9/11).O Instituto ainda prevê chuvas entre 50 e 100 milímetros por dia, ventos intensos que vão de 60 a 100 km/h, além de um risco potencial para corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos. O aviso se encerra na manhã desta quinta-feira (10/11), às 10h.

Para a segurança da população, é recomendável que durante as chuvas não se procure abrigo debaixo de árvores, nem estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

As fortes chuvas que atingem Minas Gerais essa semana, tem causado estragos severos, transtornos e até mortes. Na segunda-feira, uma árvore caiu sobre um adolescente no Bairro Céu Azul, na Região de Venda Nova em BH, enquanto chovia intensamente. Nessa terça (8/11), um Idoso morreu ao ser atingido por um muro após uma tempestade com granizo em Piraúba, na Zona da Mata.