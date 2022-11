BH tem previsão de tempestade para a noite desta quarta-feira (9/11)

O céu deve permanecer nublado, com chuvas fortes à noite (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Belo Horizonte tem previsão de tempestade para a noite desta quarta-feira (9/11). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a ocorrência desses temporais na capital, principalmente no final do dia, acontece porque BH está com alta umidade que, associada às altas temperaturas, em torno dos 30°C, causam um abafamento e "carregam" as nuvens, resultando em precipitações turbulentas.

Ainda de acordo com o órgão, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas pela manhã desta quarta-feira, com trovoadas nas partes mais altas da cidade. Já à tarde, podem ocorrer chuva isolada com rajadas de vento.A chuva vem colaborando para a umidade do ar, que ficará na casa dos 40% ao longo do dia, mas pode chegar a 95% no final da tarde e início da noite.



De acordo com o Inmet, a temperatura mínima registrada hoje foi de 14,4°C, na estação Cercadinho, Região Oeste de BH. Já a máxima prevista para a capital é de 29°C.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais