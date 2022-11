Chuva: muro desaba e mata idoso em Minas

Com pouco mais de 60 anos, idoso não resistiu à queda de um muro, na cidade de Piraúba, Zona da Mata Mineira (foto: CBMMG/Divulgaão)

Um homem com pouco mais de 60 anos morreu nesta terça-feira (08/11), em Piraúba, na Zona da Mata mineira, ao ser atingido por um muro. Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura desabou após as fortes chuvas com granizo que atingiram o município.

O desabamento ocorreu na Rua Franklin Bento Salgado, Bairro João Gonçalves da Neiva. De acordo com os militares, o idoso era cadeirante e ficou preso sob os escombros da casa. Vídeo: Temporal com granizo deixa Lagoa da Prata debaixo de gelo

A morte dele foi constatada no local por uma equipe médica. O corpo foi resgatado pelos bombeiros e, posteriormente, encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Desde 21 de setembro a Defesa Civil Estadual contabiliza 1.733 desalojados e 445 desabrigados. Mais de 544 cidades mineiras estão sob alerta de temporal com granizo. Ainda de acordo com o órgao, os municípios mais atingidos pelos temporais são: Uberaba, Campos Gerais, Santos Dumont, Lagoa Santa, Poço Fundo, Piraúba, Matozinhos, Nova Serrana e Lagoa da Prata.