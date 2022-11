Minas Gerais: instabilidade e massa de ar quente causam tempestades

Registros da região do Alto Paranaíba, após grande precipitação de granizo (foto: Redes Sociais/Divulgação)

Minas Gerais tem registrado em todas as cidades fortes chuvas, algumas inclusive, com queda de granizo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), isso está acontecendo por causa de uma massa de ar quente e úmida, muito característica da primavera, que causa instabilidade no clima.

A umidade produzida durante o dia "enche" a nuvem, e quando a noite cai, ocorre a precipitação . "Essa condição afeta toda Minas Gerais, mas principalmente Centro-Sul, Oste, Triângulo e Zona da Mata", diz Inmet.

Nesta quarta-feira (9/11) o céu ficará nublado com chuva forte (raios, rajadas de vento e trovoadas) nas regiões Sul, Oste, Alto paranaíba, Campo das Vertentes e Zona da Mata.

Para o restante das regiões, haverá chuva moderada à tarde. A temperatura mínima registrada foi de 9,9°C em Monte Verde, no Sul de Minas, e a máxima prevista é de 35°C em Montalvânia, no Norte.

Pelo menos oito regiões de Minas Gerais estão com previsão de chuva de granizo hoje e nos próximos dias: Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Sul, Campo das Vertentes, Oste, Central e Região Metropolitana de BH.

* Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen