Vídeo: Chuva de granizo destelha casas e 'atola carros' no gelo em Minas

Em Piraúba, na Zona da Mata mineira, um idoso morreu ao ser atingido por um muro . Segundo o Corpo de Bombeiros, a estrutura desabou após as fortes chuvas que atingiram o município.Na tarde de hoje, imagens impressionantes também foram captadas em Lagoa da Prata , no Centro-Oeste do estado. A chuva intensa com granizo deixou diversas ruas completamente cobertas de gelo.