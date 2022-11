Vídeo: chuva de granizo atinge Venda Nova, em BH, nesta quarta-feira (9/11)

A Região de Venda Nova, em Belo Horizonte, registrou chuva forte com queda de granizo na tarde desta quarta-feira (9/11).A reportagem dorecebeu vídeos de moradores dos bairros Candelária, São João Batista e Venda Nova, além de pessoas que passavam pela Avenida Vilarinho.Na Vilarinho, a bacia de contenção de água construída na gestão do ex-prefeito de BH, Alexandre Kalil, cumpriu o papel de evitar inundações.A estrutura de captação em forma de caixa tem área aproximada de 2.500m² e capacidade de armazenar 10 milhões de litros.O "piscinão" da Vilarinho, como passou a ser popularmente chamado, recebe o volume excedente de escoamento superficial proveniente da insuficiência das redes de drenagem do entorno.





Avenida Vilarinho, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte (foto: Renata Galdino/EM D.A Press)

Segundo a Defesa Civil, o volume de chuvas em Venda Nova até esta quarta-feira (9/11) corresponde a mais da metade do esperado para novembro: 125,6 milímetros.



Nas demais regiões, o acumulado do mês oscila entre 27,9% e 34,4% do total previsto.





Chuvas em BH

Barreiro: 67 mm (28,4%)Centro Sul: 72,6 mm (30,8%)Leste: 70,6 mm (29,9%)Nordeste: 71,4 mm (30,3%)Noroeste: 78,4 mm (33,2%)Norte: 65,8 mm (27,9%)Oeste: 80 mm (33,9%)Pampulha: 81,2 mm (34,4%)Venda Nova: 125,6 mm (53,2%)