Caso Kat: motivo da prisão de jovens desaparecidas é revelado por advogada

Sumiço

Acusação a Yasmin Brunet

A mineira Letícia Maia Alvarenga, de 22 anos, e a paulista Derissê Freitas, de 26, estariam tentando entrar no Canadá com documentos irregulares. Elas foram presas na última quarta-feira (2/11), na fronteira do Maine, nos Estados Unidos, junto com a guru e influenciadora digital Katiuscia Torres, conhecida como Katia a Luz.O motivo da prisão foi divulgado pelo jornal O Globo. Ao veículo, a advogada Gladys Carolina Pires Pacheco, do grupo Searchingdesirre, criado para buscar Desirrê e Letícia, adiantou que a extradição das três jovens deve ocorrer em breve.Pacheco acredita que elas tenham sido presas devido ao vencimento do visto americano. "Acredito que possa ter relação com os vistos porque o da Letícia já estava vencido, uma vez que ela se encontrava nos EUA desde abril, e o da Desirrê provavelmente também", declarou ao Globo.O caso envolvendo a mineira Letícia ganhou repercussão após o pai dela, Cleider Castro Alvarenga, publicar nas redes sociais que a jovem havia sumido pouco depois de ir para os Estados Unidos como participante de um programa "au pair" - tipo de intercâmbio em que a viajante trabalha como babá em casas de famílias estrangeiras.Na época, Cleider disse que a filha havia abandonado o programa e desaparecido após se envolver com a guru Katiuscia Torres, também conhecida como "Kate A Luz".A denúncia de desaparecimento já foi descartada pela Polícia Civil de Minas.Letícia se manifestou um dia após o pedido de ajuda feito pelo pai. Em um post publicado no Instagram, ela afirmou que não foi sequestrada, nem cooptada por Kate, mas que decidiu cortar relações com a família devido a abusos frequentes que teria sofrido do genitor quando era criança.Posteriormente, Letícia, Katiuscia e Desirrê, reapareceram afirmando que foram sequestradas pela modelo brasileira Yasmin Brunet . A também atriz registrou boletim de ocorrência contra as jovens.As acusações foram rapidamente desmentidas pelo próprio trio, que alegou que 'tudo não passou de uma brincadeira". "A gente não teve escolha e foi obrigado a começar a fazer deboche e piada com o caso", escreveu a mineira no Instagram.A conta do Instagram de Letícia acabou banida da plataforma. O perfil estava sendo usado pelo trio para mostrar o "estilo de vida" e atacar personalidades, como Yasmin.