Acidente com caminhão dá nó no trânsito da Pampulha

Ver galeria . 7 Fotos Acidente com caminhão da nó em trânsito da Pampulha, bloqueando uma faixa. A pista estava com óleo, o que o fez deslizar e bater em um semáforo e uma árvore (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )

Na manhã desta quinta-feira (10/11), um acidente com caminhão provocou um “nó” no trânsito na região da Pampulha, em BH. Um caminhão que estava descendo a Av. Antônio Carlos, sentido bairro, derrapou na pista, bateu em árvores e derrubou um semáforo.

“Eu estava vindo de Pernambuco com direção ao bairro Maracanã, em BH”. A carreta estava carregada com gesso.

De acordo com o motorista da carreta, Gerson Machado, tudo aconteceu por volta das 4h, quando ele saía do Anel Rodoviário. Ele alegou para os policiais que havia óleo na pista, o que provocou o descontrole na direção.



A batida foi na altura do 3° Batalhão de Bombeiros Militar e ninguém se feriu. A frente da carreta ficou amassada, e houve vazamento de óleo do veículo.