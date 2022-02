Vídeo: veículos ficam atolados no desvio da BR-381, em Nova Era

Imagens foram compartilhadas nas redes sociais neste domingo (6/2) (foto: Reprodução/ Redes Sociais )

Vários caminhões e carros ficaram atolados neste domingo (6/2), no desvio feito no Km 321 da BR-381, em Nova Era. Vários caminhões e carros ficaram atolados neste domingo (6/2), no desvio feito no Km 321 da BR-381, em Nova Era. O trecho ficou intransitável após uma cratera engolir as duas pistas da estrada durante uma forte chuva em janeiro . A pista construída como desvio não é pavimentada e foi revestida com saibro (pó de pedra).









A solução, entretanto, ficou estável por pouco tempo. Neste domingo, os motoristas que passavam pelo local, que tem cerca de 100 metros pode ser percorrido em 40 segundos, reclamaram do revestimento depois de outra chuva.





Veja o vídeo:





Essa é a situação dessa liberação do @DNIToficial uma obra a jusante a queda do talude, sem compactação do solo, não poderia ser diferente, divulguem e esse vídeo 10km de congestionamento nos dois sentidos. VERGONHA! Se Morrer alguém nesse trecho de quem será a responsabilidade? https://t.co/DRaWQDLuj3 pic.twitter.com/d3Yn8GBRbT %u2014 BR381 Informações %u2122%uFE0F (@Br381_urgente) February 6, 2022





"Um atolado do lado de cá, outro ali. Outro no canto. Ah, pelo amor de Deus", diz o caminhoneiro enquanto grava o vídeo. As imagens circulam nas redes sociais e foram postadas pelo perfil 'BR381 Informações', que divulga diariamente atualizações da rodovia.





A construção do desvio ficou a cargo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).





*Estagiária sob supervisão