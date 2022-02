Duas regiões de BH já estão perto de superar média de chuvas para fevereiro

Defesa Civil de BH emitiu um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva até 8h de segunda-feira (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA Press)

Barreiro: 60,6 mm (33,4%)

Centro Sul: 107,1 mm (59,0%)

Leste: 105,8 mm (58,3%)

Nordeste: 124,8 mm (68,8%)

Noroeste: 102,4 mm (56,4%)

Norte: 152,0 mm (83,8%)

Oeste: 69,4 mm (38,3%)

Pampulha: 112,4 mm (62,0%)





Confira o quanto choveu em cada região neste domingo (6/2):

Barreiro: 8,4 mm Centro Sul: 5,4 mm Leste: 3,4 mm Nordeste: 5,8 mm Noroeste: 10,4 mm Norte: 7,0 mm Oeste: 3,0 mm Pampulha: 5,0 mm Venda Nova: 2,2 mm



Fonte: Defesa Civil de BH Venda Nova: 175,6 mm (96,8%)

Dados atualizados e divulgados pela Defesa Civil de Belo Horizonte na tarde deste domingo (6/2) mostram que, em duas regiões da capital mineira, já choveu mais de 80% do que é esperado para todo o mês de fevereiro em apenas seis dias.A região de Venda Nova foi a que mais choveu, com 175,6 mm, o equivalente a 96,8% de todo o mês. Já a Região Norte foram 152,0 mm, ou seja, 83,8%. Os números são contabilizados desde o dia 1º até às 18h de hoje. A média histórica para o mês na capital mineira é de 181,4 mm.Na manhã deste domingo (6/2), a Defesa Civil de BH um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva (50 a 70 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até 8h de segunda-feira (7/2).Em virtude do volume das chuvas previstas para as próximas 48 horas, existe ainda a possibilidade de risco geológico até quinta-feira (10/2).A Defesa Civil recomenda atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.As regiões Venda Nova, Norte, Pampulha e Noroeste estão sob alerta vermelho.