Noite de sábado é marcada por chuva forte em BH; Córrego Ressaca transborda

Dia chuvoso na capital mineira (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press - 31/01/2022 ) A chuva forte da noite deste sábado (5/2) fez com que o Córrego Ressaca transbordasse e causasse inundação na Região da Pampulha.





A Defesa Civil de Belo Horizonte chegou a emitir um alerta para o risco na região e bloqueou vias por volta das 21h50. Poucos minutos depois, houve o transbordamento.









Por volta das 22h, a Defesa Civil informou sobre o risco de alagamento na Regional de Venda Nova.





Isso porque há risco de transbordamento dos córregos Brejo do Quaresma, Bezerra e Lagoinha.





Segundo o órgão, a recomendação é não trafegar pelas Praças Maria Vilas Boas e Geraldo de Araújo e Silva; pelas Ruas Batistina de Andrade, Luzia Salomão no cruzamento com Rua Afonso M. Filho e pela Avenida Maria Vieira Barbosa, no Bairro Mantiqueira.





O órgão alertou para a possibilidade de pancadas de chuva (40 a 60 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h até às 8h de domingo (6/2).





Choveu extremamente forte na Região da Pampulha, Venda Nova, Oeste e Noroeste.