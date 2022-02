Mega Sena: aposta milionária de BH foi feita em lotérica de supermercado

Outras 60 apostas acertaram 5 números e levaram R$ 55.490,34 cada. Já os vencedores com 4 acertos receberam R$ 1.048,57, ao todo, 4.536 apostas acertaram a quadra.

A reportagem do Estado de Minas esteve na lotérica neste domingo (6/2). No supermercado, a expectativa é de que um dos funcionários tenha se tornado o novo milionário. Um dos empregados do local, que não quis se identificar, levantou a hipótese e afirmou que vai ficar de olho na escala: "Vamos ver nos próximos dias, se alguém vai sumir do serviço", afirmou, aos risos.

Com a bolada, o vencedor poderá comprar 176 apartamentos populares no valor de R$ 150 mil, 52 imóveis de luxo estimados em R$ 500 mil e 367 carros populares de R$ 70 mil. Na poupança, o valor renderia cerca de R$ 159,5 mil no primeiro mês.

Sorte dupla

Prêmio sorteado em março de 2020 (foto: Túlio Santos/ EM/ D.A Press) Esta não é a primeira vez que a lotérica Super Sorte produz um milionário. Há cerca de dois anos, em março de 2020, outro grande prêmio saiu da mesma lotérica, no concurso 2240 da Mega Sena, que tinha um prêmio estimado em R$ 55 milhões. A premiação é exibida com orgulho pela loja, em uma placa na entrada.

Na ocasião, dois apostadores acertaram as 6 dezenas e dividiram o prêmio, cada um recebeu cerca de R$ 27 milhões.

O próximo concurso da Mega Sena será sorteado na quarta-feira (9/2), com prêmio estimado em R$ 3 milhões.

*Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria