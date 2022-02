Notificações por dengue crescem 45% em uma semana na região de Passos

Passos lidera o ranking no Sudoeste de Minas, com 13 casos prováveis da doença (foto: Wikipedia/Reprodução) Enquanto as atenções estão voltadas para a COVID-19, a dengue avança na região de Passos, Sudoeste Mineiro. Na última quarta-feira (02/02) foram registradas 29 notificações de dengue nos municípios da região, nove a mais que os notificados em 26 de janeiro nos cinco municípios da região, o que representa uma alta de 45%.



Os dados são do Boletim Epidemiológico de Monitoramento dos Casos de Dengue, Chikungunya e Zika, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG),



Passos lidera o ranking com 13 casos prováveis casos da doença. Depois vem Capitólio (8%), Itaú de Minas (8), Piumhi (3) e Carmo do Rio Claro (3).



Comparando com o boletim divulgado na última semana de janeiro, Passos (85,71%) é o município com maior taxa de incidência da doença da região, seguido por Capitólio (66,67%) e Itaú de Minas (25%). Carmo do Rio Claro e Piumhi foram os únicos municípios que não apresentaram aumento.



Não foi registrado nenhum caso de febre chikungunya e zika até o momento.



Até o último boletim, o estado registrou 2.940 casos prováveis de dengue. Desse total, 557 foram confirmados para a doença. Até o momento, não foi registrado nenhum óbito por dengue em Minas.



Em relação à chikungunya, foram registradas 175 notificações da doença, 13 casos confirmados e, até o momento, nenhum óbito. Quanto à zika, foram registradas sete notificações, mas nenhum caso confirmado e, até o momento, também não houve mortes pela doença.



Para evitar a dengue é preciso abrir as portas de casa para os os agentes comunitários, que aplicam larvicidas em prováveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, vetor da doença, manter quintais limpos, tampar caixas de água adequadamente e nunca deixar locais com água parada, dentre outros cuidados de higiene.