Mega-Sena: prêmio de R$ 26 milhões sai para aposta única de BH

Aposta única de Belo Horizonte acerta as seis dezenas e leva mais de R$ 26 milhões (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Uma aposta única feita em Belo Horizonte acertou as seis dezenas do concurso 2.451 da Mega-Sena e levou o prêmio de R$ 26.422.347,01. Uma aposta única feita em Belo Horizonte acertou as seis dezenas do concurso 2.451 da Mega-Sena e levou o prêmio de R$ 26.422.347,01.





As dezenas sorteadas na noite deste sábado (5/2) no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, foram: 13 - 26 - 31 - 46 - 51 - 60.



Com a bolada, o vencedor poderá comprar 176 apartamentos populares no valor de R$ 150 mil, 52 imóveis de luxo estimados em R$ 500 mil e 367 carros populares de R$ 70 mil. Na poupança, o valor renderia cerca de R$ 159,5 mil no primeiro mês.



Quina e quadra



Outras 60 apostas acertaram cinco dezenas e cada ganhador vai receber R$ 55.490,34. A quadra teve 4.536 apostas ganhadoras, cada uma ganhou R$ 1.048,57.





O próximo concurso (2.452) será na quarta-feira (9). O prêmio é estimado em R$ 3 milhões.





As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal - acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade e preencher o número do cartão de crédito.