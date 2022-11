Tornado em Minas é verdade? Entenda se fenômeno pode ocorrer por aqui

Municípios da Zona da Mata estavam sob alerta de tornados fracos até a manhã desta quinta-feira (10/11) (foto: Luiz Henrique Freitas/Divulgação)

Tornados fracos





Alerta da Defesa Civil

Um alerta para possibilidade de tornados em Minas Gerais, emitido pela Defesa Civil do Estado, na noite dessa quarta-feira (9/11), deixou a população intrigada. Fenômenos como esse não são comuns no Brasil, o que despertou a curiosidade dos mineiros, especialmente dos moradores da Zona da Mata, onde seria o foco das ocorrências. Será que em Minas Gerais existe realmente risco desses fenômenos climáticos?Segundo a meteorologista Lais Alves Santos, do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam), apesar de raro, há, sim, registros de três tornados no estado. Santa Rita de Caldas, no Sul de Minas, teve o mais recente, em 2020. Outros dois foram registrados em Unaí e na Represa de Três Marias, em 2019.O mais comum de acontecer, porém, é um redemoinho de vento, que pode ser interpretado como um princípio de tornado. Conhecido como 'nuvem de funil', esse é um fenômeno de pouca altura e intensidade, e não causa estragos significativos. "Esse redemoinho não chega a tocar o solo. Após o contato com o chão, considera-se o evento como um tornado", detalha a meteorologista do Igam.No início do ano passado, moradores de Nova Lima foram surpreendidos pelo fenômeno , causado pela topografia do terreno.A classificação desse fenômeno em Minas Gerais costuma ser baixa. "São categorias bem baixas, que ficam na casa de 1 - em uma escala que vai até 5", comenta Laís.O período do ano mais propenso para ocorrência destes eventos naturais são as estações de transição, primavera e outono.A meteorologista ainda alerta para a diferença entre furacão e tornado. "Há uma confusão geral entre esses fenômenos. O que sai muito na mídia são furacões pegando toda costa, devastando a cidade. O tornado é um fenômeno de escala local. Eles são mais fracos", explica.Identificar os sinais de um tornado iminente, porém, não é tarefa fácil. "Precisa do auxílio de radares, que têm que estar posicionados na nuvem para conseguir fazer uma varredura e, assim, identificar as características climatológicas para um tornado", aponta.Nessa quarta-feira (9/11), a Defesa Civil de Minas Gerais emitiu um alerta para tempestades isoladas, com possibilidade de tornados fracos . O alerta era válido até às 10h desta quinta-feira (10/11).O aviso, baseado em uma previsão do Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge), estava concentrado na Zona da Mata mineira e as microrregiões Santos Dumont, Juiz de Fora, Matias Barbosa e Lima Duarte.Apesar do susto, as defesas civis dos municípios não confirmaram a ocorrência de tornados na região nesse período.