Acerte o passo para o Enem: saiba o que levar e como evitar tropeços

Letícia Murici e Pedro Emanuel já conferiram onde vão fazer as provas e querem estar a postos antes da abertura dos portões (foto: Gladyston Rodrigues/em/D.A press)

A aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa neste fim de semana. Assim como nos anos anteriores, as provas serão aplicadas em dois domingos: em 13 de novembro, os estudantes farão, além da redação, testes de de linguagens e ciências humanas; já no dia 20, serão aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza. As datas para a versão impressa e digital são as mesmas.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), cerca de 3,4 milhões de pessoas se inscreveram para fazer o Enem 2022. O exame dá acesso não somente a vagas em instituições de ensino superior públicas e privadas, mas também em algumas faculdades do exterior. Além disso, somente alunos que fizeram o exame poderão participar de programas como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni).

A aplicação das provas terá início às 13h30 e o término será às 19h, no primeiro dia, e às 18h30, no segundo. No domingo, os exames terão 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de espanhol ou inglês), 45 questões de ciências humanas e a redação. Já no outro serão 45 questões de matemática e 45 de ciências da natureza. Os portões dos locais de prova serão abertos às 12h e fecharão, imprescindivelmente, às 13h (no horário de Brasília). A partir das 18h30, estudantes têm autorização para sair com o caderno de questões.

O local de prova está registrado no cartão de inscrição de cada candidato, que pode ser acessado na página do participante, no site do Inep. Além disso, o documento também informa as datas do exame, qual foi o idioma escolhido pelo aluno e solicitações para atendimento especializado — em casos de inscritos com alguma deficiência.

Para evitar atrasos, o órgão de educação recomenda que, além de levar o cartão, os estudantes cheguem às 12h ao local do exame. Por isso, é recomendável que o candidato conheça o trajeto, se informe sobre as linhas do transporte público (caso precise pegar ônibus ou metrô) e analise qual será a melhor rota.

Assim como na versão impressa, o Enem digital é aplicado no local indicado pelo Inep. A prova nesse formato, que está na sua terceira edição, tem os mesmos horários, regras e questões da aplicação tradicional. Diferentemente do cartão de respostas, que também é digital, a redação é manuscrita e, portanto, o aluno precisará portar uma caneta preta fabricada em material transparente.

TRansporte Nos dias de prova, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) reforçará o quadro de horários de 102 linhas do transporte público, nos momentos que antecedem o exame (das 9h às 12h30) e após os testes (das 18h às 19h30). Para consultar o quadro de horários, o candidato poderá acessar a página da BHTrans, no site da PBH, onde as informações estarão disponíveis a partir de amanhã (12/11).

Agentes da Unidade Integrada de Trânsito, BHTrans, Polícia Militar (PMMG) e Guarda Municipal vão operar no trânsito dos locais de prova e nos corredores de acesso, principalmente nas instituições que recebem um grande número de candidatos, como universidades e centros universitários. O objetivo é priorizar a chegada dos estudantes, impedir o fechamento de cruzamentos, auxiliar pedestres nas travessias e orientar os motoristas sobre os locais permitidos para estacionamento.

A BHTrans recomenda que os candidatos se programem para sair de casa com antecedência para evitar atrasos, sobretudo na Região da Pampulha, onde ocorrerá, no domingo, o show de encerramento da turnê “A última sessão de música”, do cantor e compositor mineiro Milton Nascimento, no Mineirão. Já a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que não haverá mudança no quadro de horários do metrô de BH nos dias do Enem.

PREPARAÇÃO Aluna do Colégio Batista, Letícia Murici, de 18 anos, já verificou o local de prova e traçou algumas estratégias para chegar à portaria com “tempo de folga”. “Vou separar tudo que preciso levar, no sábado, e deixar guardado e organizado numa bolsa. Assim, no dia seguinte, quando eu acordar, só precisarei fazer uma alimentação balanceada e mais leve, para que nada me atrapalhe no horário de prova”, disse. Ela contou que sairá de casa às 11h, faltando uma hora para os portões abrirem.

Segundo a estudante, que tentará uma vaga no curso de administração pública na Fundação João Pinheiro, o pai dela a levará de carro ao local da prova. “O lugar fica a 30 minutos da minha casa, então já calculamos qual será o trajeto”. Em relação ao Enem, ela disse que está confiante e acredita ter “absorvido bem” o conteúdo estudado. “A minha expectativa é que Deus esteja no controle e que todos os conhecimentos que eu adquiri durante a minha trajetória escolar caiam nas questões.”

Já Pedro Emanuel, também de 18, explicou que, por causa da ansiedade, está com tudo separado para evitar o risco de esquecer algo no dia da prova ou se atrasar. “É muito importante me preparar. Isso minimiza as preocupações, me deixa menos tenso.” Ele ainda disse que já conhece o local onde fará o exame, mas planeja sair uma hora antes da abertura dos portões, pois levará pelo menos 40 minutos para chegar até o destino.

De olho em uma vaga no curso de medicina, o aluno se dedicou aos exercícios e às anotações feitas em sala de aula. “Como não gosto muito de fazer resumos, a minha estratégia foi calcular o tempo que demorava para responder a uma questão. Também treinei uma leitura estratégica, principalmente para fazer a prova de linguagens”. Pedro contou também que, para ele, além de dominar o conteúdo, se preparar espiritualmente é fundamental para garantir uma nota alta.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Rachel Botelho

FIQUE LIGADO

Confira os itens obrigatórios e os proibidos nos locais de provas. O não cumprimento das normas poderá desclassificar o participante

O QUE LEVAR?

Carteira de Identidade (RG) ou outro documento com foto*. São permitidos documentos digitais como o e-título, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) Digital e RG Digital

Cartão de confirmação de inscrição

Caneta esterográfica preta fabricada em material transparente

Água em garrafa transparente (a embalagem não deve ter rótulo)

Máscara de proteção facial (não é obrigatório para locais onde o uso em ambientes fechados não é exigido)

Álcool em gel

Lanche

*O aluno impossibilitado de apresentar a via oficial de identificação por motivo de furto, roubo ou extravio poderá fazer a prova desde que apresente boletim de ocorrência expedido por órgão policial há, no máximo, 90 dias do primeiro dia de aplicação do exame e passe pelo processo de coleta de informações pessoais

O QUE NÃO LEVAR?

Calculadoras, celulares ou qualquer equipamento eletrônico devem ser desligados e guardados no porta-objetos*. O envelope é entregue antes de o aluno entrar na sala de provas. Durante o exame, caso algum som seja emitido dos aparelhos o estudante será eliminado

Bonés, chapéus, gorros ou viseiras, óculos escuros

Bebidas alcoólicas, cigarros, drogas ilícitas

*O porta-objetos deverá ser mantido debaixo da carteira desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva do participante do local. Após as 13h, todos os candidatos que quiserem ir ao banheiro serão acompanhados pelo fiscal