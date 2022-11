Enem 2022: como usar as notas do exame para entrar em faculdades no exterior?

A Universidade de Coimbra foi a primeira entidade estrangeira a assinar o convênio com o Inep, em maio de 2014, aceitando o Enem em seu processo (foto: Getty Images)

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), criado em 1998, é uma parte fundamental da vida acadêmica do Brasil — servindo para ingresso em diversas faculdades no Brasil através do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e do Programa Universidade para Todos (ProUni).

O Enem também serve para pleitear financiamento estudantil em programas como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Mas o Enem serve também como porta de entrada para universidades no exterior?

A resposta depende de cada instituição e de cada país. Universidades de ponta no exterior costumam ter processos rigorosos de admissão em que o Enem não é levado em conta.

Alguns países têm processos próprios semelhantes ao Enem, e não aceitam o exame brasileiro. É o caso da Alemanha, onde mesmo estudantes brasileiros precisam fazer o exame nacional do país, o Abitur. O Abitur é realizado em algumas escolas no Rio de Janeiro e em São Paulo.



O país onde o Enem é mais amplamente aceito como forma de ingresso é Portugal, devido a um acordo entre os governos.

Mais de 50 universidades, institutos politécnicos e escolas superiores têm acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Mas cada instituição portuguesa define as regras e os pesos para uso das notas. Confira no final desta reportagem as 51 instituições portuguesas que aceitam o Enem nos seus processos.

Confira abaixo alguns países cujas instituições citam o Enem em seu processo de admissão.

Reino Unido

A universidade de Oxford, a mais antiga do mundo, não aceita o Enem como forma de ingresso em seus programas de undergraduate (equivalente à graduação no Brasil). O Enem é citado na página da instituição.

O site da universidade de Cambridge para estudantes brasileiros, também considerada uma das melhores do mundo, não cita especificamente o Enem, mas lista uma série de qualificações que são exigidas.

"O Certificado de Ensino Médio não é considerado uma preparação adequada para uma candidatura competitiva à Universidade de Cambridge. Recomendamos fortemente que você faça um estudo mais aprofundado se desejar se candidatar a um diploma de graduação. Exemplos das qualificações que seriam consideradas adequadas para admissão em Cambridge são os A Levels, o International Baccalaureate (IB), cinco ou mais cursos de Advanced Placement (AP) ou possivelmente o primeiro ano de um curso de graduação em uma universidade fora do Reino Unido", diz o site

Cambridge recomenda que os candidatos entrem em contato com a faculdade à qual desejam se inscrever para obter mais orientações.

O mesmo aviso explícito é feito pela London School of Economics (LSE): "O certificado de ensino médio e/ou vestibular/ENEM/PAS não é aceito como qualificação de entrada para a LSE".

Mas há universidades britânicas que aceitam o Enem.

É o caso da universidade de Kingston, que diz em seu site aceitar estudantes com nota igual ou superior a 55%, entre outros critérios.

O Enem também é citado como critério de admissão por diversas outras instituições, que exigem qualificações extra, além do exame brasileiro:

EUA

Algumas instituições americanas mencionam o Enem como critério para admissão:

Irlanda

Canadá

Portugal

Há 51 instituições portuguesas que aceitam nota do Enem como forma de ingresso como parte de um acordo conhecido como Enem Portugal. Em todas essas instituições, a nota do Enem é apenas um dos elementos considerados.

As instituições são:

1. Universidade de Coimbra (UC)

2. Universidade do Algarve (UAlg)

3. Instituto Politécnico de Leiria (IPLeiria)

4. Instituto Politécnico de Beja (IPBeja)

5. Instituto Politécnico do Porto (P.Porto)

6. Instituto Politécnico Portalegre (IPP)

7. Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA)

8. Instituto Politécnico de Coimbra (IPC)

9. Universidade de Aveiro (UA)

10. Instituto Politécnico da Guarda (IPG)

11. Universidade de Lisboa (ULisboa)

12. Universidade do Porto (U.Porto)

13. Universidade da Madeira (UMa)

14. Instituto Politécnico de Viseu (IPV)

15. Instituto Politécnico de Santarém (IPSantarem)

16. Universidade dos Açores (UAc)

17. Universidade da Beira Interior (UBI)

18. Universidade do Minho

19. Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (Cespu)

20. Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias (Universidade Lusófona)

21. Instituto Politécnico de Setúbal (IPS)

22. Instituto Politécnico de Bragança (IPB)

23. Instituto Politécnico de Castelo Branco (IPCB)

24. Universidade Lusófona do Porto (ULP)

25. Universidade Portucalense (UPT)

26. Instituto Universitário da Maia (Ismai)

27. Instituto Politécnico da Maia (Ipmaia)

28. Universidade Católica Portuguesa (UCP)

29. Universidade Fernando Pessoa (UFP)

30. Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida (Ispa)

31. Instituto Leonardo da Vinci (ILV)

32. Escola Superior de Saúde do Alcoitão (Essa)

33. Universidade Lusíada - Norte

34. Universidade Lusíada

35. Escola Superior de Enfermagem de Coimbra (ESEnfC)

36. Escola Superior Artística do Porto (Esap)

37. Universidade Europeia

38. Instituto Universitário de Lisboa (Iscte-IUL)

39. Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa (ESSNorteCVP)

40. Universidade Autônoma de Lisboa (UAL)

41. Instituto Politécnico da Lusofonia (Ipluso)

42. Instituto de Estudos Superiores de Fafe (IESFafe)

43. Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes (Ismat)

44. Instituto Superior Dom Dinis (Isdom)

45. Instituto Superior de Gestão (ISG)

46. Instituto Superior de Gestão e Administração de Santarém (Isla Santarém)

47. Instituto Superior de Gestão e Administração de Gaia (Isla Gaia)

48. Instituto Português de Administração de Marketing (Ipam) de Lisboa

49. Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC)

50. Instituto Português de Administração de Marketing (Ipam) do Porto

51. Universidade Nova de Lisboa

* Este texto foi publicado originalmente em fevereiro de 2022 e atualizado em novembro do mesmo ano em https://www.bbc.com/portuguese/geral-60332597