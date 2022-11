Enem: candidatos acham tema da redação difícil e avaliam provas

Artur Duarte, de 24 anos, faz Enem para trocar o curso de enfermagem para o de biomedicina: achou as provas difíceis (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) Exatamente às 15h30 os primeiros candidatos que disputam o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 começaram a deixar o local da prova. Neste primeiro dia, das 13h30 às 19h, eles encararam a temida redação, com o tema "Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil", além de 45 questões de linguagens (40 de língua portuguesa e 5 de inglês ou espanhol) e 45 de ciências humanas.









Para Artur Duarte, de 24 anos, do Bairro Pindorama, Região Noroeste de BH, que tenta o Enem pela segunda vez com objetivo de trocar o curso de enfermagem para o de biomedicina, as provas desse primeiro dia foram difíceis. Mas ele também faz um mea culpa: "Achei as provas puxadas, não fui tão bem, já formei há um bom tempo e não estudei tanto. Mas, vamos ver".



Artur conta que teve uma questão sobre o resultado das eleições, mas não lembrou do contexto, e destacou uma outra envolvendo a Rayssa Leal: "Falava sobre a medalha de prata dela e o meio em que atua, o do skate, praticada no maioria por homens. A questão abordava uma desconstrução desse ambiente masculino, machismo".

Venezuelano sonha em se tornar psicólogo no Brasil

Julio Rengel, de 27 anos, venezuelano, estuda ciências da computação, mas quer ser psicólogo. Ele revela que teve dificuldades com o tema da redação (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





Já Julio Rengel, de 27 anos, é de Bolívar, cidade do Estado Bolívar, na



Quanto às provas de linguagens e ciências humanas, Julio está confiante que se saiu bem: "Achei as perguntas mais fáceis, vamos ver. Tinha muitas questões sociais, como uma pergunta que envolvia crianças em situação de rua, a atitude que o governo tem com elas. Fiz o meu melhor".



A maratona não terminou. Agora, os estudantes têm pela frente o segundo dia de prova, no próximo domingo (20/11), quando terão de lidar com as provas de matemática e ciências da natureza (química, física e biologia).