Rayssa Leal vira na última manobra e ganha etapa da Liga Mundial de Skate

Depois da prata olímpica em Tóquio, Rayssa Leal, a Fadinha faturou etapa da Liga Mundial (foto: (Foto: SLS/Divulgação))





A brasileira Rayssa Leal segue fazendo história. A garota de 13 anos conquistou a etapa de Salt Lake City, nos Estados Unidos, da Liga Mundial de Skate Street, neste sábado. Na última manobra, ela conseguiu uma pontuação alta (8.5) e superou Funa Nakayama para levar o título. No total, a brasileira fez 21.0, contra 20.7 da japonesa.









Rayssa Leal chegou à última rodada desta etapa em terceiro lugar. Além da japonesa, a holandesa Roos Zwetsloot havia passado a brasileira, que conseguiu uma volta incrível para ficar com o troféu. Este é o segundo título da carreira de Rayssa Leal.









A paulista Pâmela Rosa ficou em quarto, com nota 16.4. Letícia Bufoni e Marina Gabriela não se classificaram à final.





A garota de apenas 13 anos, nascida em Imperatriz, no Maranhão, virou uma sensação no Brasil com a medalha de prata no skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ela tornou-se a medalhista mais jovem da história do país.





Além de talentosa com o skate, a "Fadinha" é uma sensação nas redes sociais. Simpática, a maranhense superou até mesmo a estrela Simone Biles, da ginástica artística, e foi a atleta mais citada de todo o mundo no Twitter durante os Jogos de Tóquio.